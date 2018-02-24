Гол українця зі штрафного допоміг "Генку" виграти матч чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відзначився черговим ефектним голом у чемпіонаті Бельгії, інформує УНН з посиланням на сайт "Генку".
Український хавбек вийшов у стартовому складі "Генку" матчу 28-го туру й уже на 5-й хвилині забив прямим ударом зі штрафного майже від правого кутового прапорця.
Врешті гра закінчилася перемогою господарів поля з рахунком 4:0, а Маліновський відіграв до 85-ї хвилини.
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Відзначимо, що українець забив вже вісім голів та віддав дві гольові передачі у 31-му матчі сезону-2017/2018.
Додамо також, після перемоги "Генк" перемістився на п’яту сходинку турнірної таблиці (41 пункт).