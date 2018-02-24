Гол украинца со штрафного помог "Генку" выиграть матч чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился очередным эффектным голом в чемпионате Бельгии, информирует УНН со ссылкой на сайт "Генка".
Украинский хавбек вышел в стартовом составе "Генка" матча 28-го тура и уже на 5-й минуте забил прямым ударом со штрафного почти от правого углового флажка.
В конце игра закончилась победой хозяев поля со счетом 4:0, а Малиновский отыграл до 85-й минуты.
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Отметим, что украинец забил уже восемь голов и отдал две голевые передачи в 31-м матче сезона 2017/2018.
Добавим также, после победы "Генк" переместился на пятую строчку турнирной таблицы (41 пункт).