Гол українця приніс перемогу ФК "Арка" над чинним чемпіоном Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. ФК “Арка” українського півзахисника Андрія Богданова в рамках 29-го туру польської Екстракласси приймав чинного чемпіона Польщі “Легію”, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав саме Богданов. У першому таймі “Арка” заробила на штрафний удар. Український футболіст пробив під стінкою з гравців “Легії”, а воротар не зумів зреагувати на удар (1:0).
Відзначимо, що завдяки цій перемозі “Арка” піднялася на 8 місце в турнірній таблиці і має в активі 40 очок. “Легія” з 51 балом залишилася на другій сходинці.
Зауважимо, що в одному із інших протистоянь вечора “Термаліца” нашого Артема Путівцева взяла гору над командою іншого українця Олексія Дитятьєва — “Краковією” (2:0). Обидва футболісти відіграли повний поєдинок.
Нагадаємо, що перед переходом Богданова в “Арку”, польський клуб займав 6-те місце в таблиці.