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Гол украинца принес победу ФК "Арка" над действующим чемпионом Польши

Гол украинца принес победу ФК "Арка" над действующим чемпионом Польши

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. ФК “Арка” украинского полузащитника Андрея Богданова в рамках 29-го тура польской Екстраклассы принимал действующего чемпиона Польши “Легию”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Единственный гол в матче на свой счет записал именно Богданов. В первом тайме “Арка” заработала на штрафной удар. Украинский футболист пробил под стенкой из игроков “Легии”, а вратарь не сумел среагировать на удар (1:0).

Отметим, что благодаря этой победе “Арка” поднялась на 8 место в турнирной таблице и имеет в активе 40 очков. “Легия” с 51 баллом осталась на второй строчке.

Заметим, что в одном из других противостояний вечера “Термалица” нашего Артема Путивцева взяла верх над командой другого украинца Алексея Дитятьева — “Краковией” (2:0). Оба футболиста сыграли полный поединок.

Напомним, что перед переходом Богданова в “Арку”, польский клуб занимал 6-е место в таблице.

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