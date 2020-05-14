Гол українця допоміг здобути перемогу клубу Реброва

Рахунок був відкритий зусиллями африканського нападника Франка Болі на 12 хвилині. Українець подвоїв результат та встановив остаточні цифри на табло на 40-й хвилині — 2:0.

Відзначимо, що другий український легіонер “Ференцвароша” Олександр Зубков, у зустрічі участі не брав.

Примітно, що лідером чемпіонату Угорщини “Ференцварошем” керує Сергій Ребров.