Гол українця допоміг здобути перемогу клубу Реброва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Український півзахисник Ігор Харатін відзначився забитим м'ячем у товариському поєдинку між угорським "Ференцварош" і ФК "Залаегерсег", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Рахунок був відкритий зусиллями африканського нападника Франка Болі на 12 хвилині. Українець подвоїв результат та встановив остаточні цифри на табло на 40-й хвилині — 2:0.
Відзначимо, що другий український легіонер “Ференцвароша” Олександр Зубков, у зустрічі участі не брав.
Примітно, що лідером чемпіонату Угорщини “Ференцварошем” керує Сергій Ребров.