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Гол українця допоміг здобути перемогу клубу Реброва

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Український півзахисник Ігор Харатін відзначився забитим м'ячем у товариському поєдинку між угорським "Ференцварош" і ФК "Залаегерсег", передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Гол українця допоміг здобути перемогу клубу Реброва

Рахунок був відкритий зусиллями африканського нападника Франка Болі на 12 хвилині. Українець подвоїв результат та встановив остаточні цифри на табло на 40-й хвилині — 2:0.

Відзначимо, що другий український легіонер “Ференцвароша” Олександр Зубков, у зустрічі участі не брав.

Примітно, що лідером чемпіонату Угорщини “Ференцварошем” керує Сергій Ребров.

Українські Національні Новини

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