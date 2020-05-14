Гол украинца помог одержать победу клубу Реброва

Счет был открыт усилиями африканского нападающего Франка Боли на 12 минуте. Украинец удвоил результат и установил окончательные цифры на табло на 40-й минуте — 2:0.

Отметим, что второй украинский легионер “Ференцвароша” Александр Зубков, во встрече участия не принимал.

Примечательно, что лидером чемпионата Венгрии “Ференцварошем” руководит Сергей Ребров.