Гол украинца помог одержать победу клубу Реброва
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинский полузащитник Игорь Харатин отметился забитым мячом в товарищеском поединке между венгерским "Ференцварош" и ФК "Залаэгерсег", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Счет был открыт усилиями африканского нападающего Франка Боли на 12 минуте. Украинец удвоил результат и установил окончательные цифры на табло на 40-й минуте — 2:0.
Отметим, что второй украинский легионер “Ференцвароша” Александр Зубков, во встрече участия не принимал.
Примечательно, что лидером чемпионата Венгрии “Ференцварошем” руководит Сергей Ребров.