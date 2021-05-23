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Гол Циганкова врятував збірну України від поразки у грі з Бахрейном

Київ • УНН

 • 17489 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Збірна України на ОСК “Металіст” в Харкові розписала мирову із національною командою Бахрейну (1:1) у грі, яка носила характер товариської, повідомляє кореспондент УНН.

Гол Циганкова врятував збірну України від поразки у грі з Бахрейном

Деталі

До перерви “жовто-блакитні” володіли ініціативою, але гострих моментів створено не було. Після відпочинку підопічні Шевченка більше активізувалися. У середині 45-хвилинки гольовий момент втратив Артем Довбік. Форвард СК “Дніпро-1” надіслав м’яч у штангу. Натомість на 75 хвилині гості вийшли вперед. Дійя реалізував пенальті — Трубін припустився фолу у власній карній зоні.

Тільки в компенсований час до поєдинку Віктор Циганков реалізував простріл Довбика і подарував українцям нічию — 1:1.

Примітно, що в матчі за збірну України дебютували захисник “Динамо” Денис Попов і півзахисник “Шахтаря” Георгій Судаков.

Доповнення

Спаринг з Бахрейном став для команди Шевченко першим в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2020. Третього червня Україна проведе товариський матч проти Північної Ірландії, а 7 червня “синьо-жовті” зіграють з Кіпром.

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