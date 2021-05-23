Гол Цыганкова спас сборную Украины от поражения в игре с Бахрейном

Детали

До перерыва “желто-голубые” владели инициативой, но острых моментов создано не было. После отдыха подопечные Шевченко больше активизировались. В середине 45-минутки голевой момент упустил Артем Довбик. Форвард СК “Днепр-1” направил мяч в штангу. Зато на 75 минуте гости вышли вперед. Дийя реализовал пенальти — Трубин допустил фола в собственной штрафной зоне.

Только в компенсированное время к поединку Виктор Цыганков реализовал прострел Довбика и подарил Украинской ничью — 1:1.

Примечательно, что в матче за сборную Украины дебютировали защитник “Динамо” Денис Попов и полузащитник “Шахтера” Георгий Судаков.

Дополнение

Спарринг с Бахрейном стал для команды Шевченко первым в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Третьего июня Украина проведет товарищеский матч против Северной Ирландии, а 7 июня “сине-желтые” сыграют с Кипром.