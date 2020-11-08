Гол Роналду не вберіг "Ювентус" від втрати очок у грі з "Лаціо"

На 13 хвилині зірковий форвард Кріштіану Роналду відкрив рахунок після прострілу Куардадо. Здавалося, що “стара синьйора” не відпустить три очки, але на 5-й компенсованій хвилині сольний прохід Корреа завершився його передачею на Феліпе Кайседо. Потужний форвард розвернувся з м’ячем та пробив під дальню стійку — 1:1.

“Ювентус” набрав 13 очок і знаходиться в топ-6. “Лаціо” йде 9-м (11).

Примітно, що обидві команди паралельно виступають у Лізі чемпіонів. Причому “Ювентус” грає в одній групі із київським “Динамо”.