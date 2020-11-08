Гол Роналду не уберег "Ювентус" от потери очков в игре с "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В матче 7-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" встречался с "Ювентусом", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
На 13 минуте звездный форвард Криштиану Роналду открыл счет после прострела Куардадо. Казалось, что “старая синьора” не отпустит три очка, но на 5-й компенсированной минуте сольный проход Корреа завершился его передачей на Фелипе Кайседо. Мощный форвард развернулся с мячом и пробил под дальнюю штангу — 1:1.
“Ювентус” набрал 13 очков и находится в топ-6. “Лацио” идет 9-м (11).
Примечательно, что обе команды параллельно выступают в Лиге чемпионов. Причем “Ювентус” играет в одной группе с киевским “Динамо”.