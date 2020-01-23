Гол Роналду допоміг "Ювентусу" обіграти "Рому" в чвертьфіналі Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Туринський "Ювентус" з рахунком 3:1 завдав поразки "Ромі" в матчі чвертьфінального етапу Кубку Італії, передає кореспондент УНН.
За підсумками першого тайму "стара синьйора" зіпсувала настрій наставнику "Роми" Паулу Фонсеці трьома забитими м'ячами без відповіді. Кріштіану Роналду завершив швидкий сольний прохід ударом під дальню стійку низом, уругваєць Бентакур із спротивом кількох футболістів зумів нанести точний удар низом з карного майданчику, а потім забивав Бонуччі.
На початку другої половини потужний удар від Ундера обернувся потраплянням м'яча в поперечину після чого він від спини Буффона влетів у сітку туринців – 3:1.
Додамо, що наступним суперником чемпіона країни у півфіналі Кубку Італії стане переможець протистояння "Мілан" – "Торіно".