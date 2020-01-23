Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Рому" в четвертьфинале Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Туринский "Ювентус" со счетом 3:1 нанес поражение "Роме" в матче четвертьфинального этапа Кубка Италии, передает корреспондент УНН.
По итогам первого тайма "старая синьора" испортила настроение наставнику "Ромы" Паулу Фонсеци тремя забитыми мячами без ответа. Криштиану Роналду завершил быстрый сольный проход ударом под дальнюю штангу низом, уругваец Бентакур с сопротивлением нескольких футболистов сумел нанести точный удар низом с штрафной, а затем забивал Бонуччи.
В начале второй половины мощный удар от Ундер обернулся попаданием мяча в перекладину после чего он от спины Буффона влетел в сетку туринцев - 3:1.
Добавим, что следующим соперником чемпиона страны в полуфинале Кубка Италии станет победитель противостояния "Милан" - "Торино".