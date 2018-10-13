Гол напарника Ярмоленка по "Вест Хему" допоміг Австрії виграти першу гру в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Лізі націй відбувся поєдинок Дивізіону В у групі 3 в якому Австрія на арені “Енрст Хаппель” приймала Північну Ірландію, інформує кореспондент УНН.
Найнебезпечніший момент біля воріт австрійців відбувся на початку другої половини, коли м’яч відскочив на Макнейра і хавбек завдав щільного пострілу з яким із труднощами впорався страж воріт. Згодом кіпер гостей рятував ірландців після спроби Марко Арнаутовича. Проте Арнаутович досяг свого на 71 хвилині, таким чином ставши першим та поки єдиним автором голу Австрії в історії збірної у Лізі націй.
Відзначимо, що дана звитяга 1:0 допомогла австрійцям завоювати перші три очки в турнірі та вийти на другий рядок.
Примітно, що Арнаутович є бомбардиром та партнером нашого Ярмоленка по англійському “Вест Хему”.