Гол напарника Ярмоленко по "Вест Хэму" помог Австрии выиграть первую игру в Лиге наций

Самый опасный момент у ворот австрийцев состоялся в начале второй половины, когда мяч отскочил на Макнейр и хавбек нанес плотный выстрел с которым с трудом справился страж ворот. Впоследствии кипер гостей спасал ирландцев после попытки Арнаутович. Однако Арнаутович достиг своего на 71 минуте, таким образом став первым и пока единственным автором гола Австрии в истории сборной в Лиге наций.

Отметим, что данная победа 1:0 помогла австрийцам завоевать первые три очка в турнире и выйти на вторую строчку.

Примечательно, что Арнаутович является бомбардиром и партнером нашего Ярмоленко по английскому “Вест Хэма”.