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Гол Мілевського допоміг чемпіонам Білорусії звести внічию спаринг з "Маріуполем"

Київ • УНН

 • 11150 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Другим суперником ФК "Маріуполь" на зборі в Анталії стало брестське "Динамо", передає кореспондент УНН.

Гол Мілевського допоміг чемпіонам Білорусії звести внічию спаринг з "Маріуполем"

В середині тайму рахунок у матчі відкрив Кулаков, який замкнув навіс на дальню стійку партнера. Проте ближче до завершення тайму український легіонер “Динамо” Артем Мілевський одним дотиком замкнув передачу Гордічйчука — 1:1.

На старті другої половини команди обмінялися забитими голами: за “Динамо” відзначився Крівець, а за приазовців Біблік — 2:2.

Примітно, що Мілевський виводив чинних чемпіонів Білорусії в якості капітана.

Відзначимо, що ексфутболіст збірної України Євген Хачеріді відіграв 63 хвилини на полі, а потім був замінений, Мілевський відіграв перші 45 хвилин, а Олександр Нойок у складі “Динамо-Брест” виступав у другій половині.

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