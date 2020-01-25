Гол Мілевського допоміг чемпіонам Білорусії звести внічию спаринг з "Маріуполем"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Другим суперником ФК "Маріуполь" на зборі в Анталії стало брестське "Динамо", передає кореспондент УНН.
В середині тайму рахунок у матчі відкрив Кулаков, який замкнув навіс на дальню стійку партнера. Проте ближче до завершення тайму український легіонер “Динамо” Артем Мілевський одним дотиком замкнув передачу Гордічйчука — 1:1.
На старті другої половини команди обмінялися забитими голами: за “Динамо” відзначився Крівець, а за приазовців Біблік — 2:2.
Примітно, що Мілевський виводив чинних чемпіонів Білорусії в якості капітана.
Відзначимо, що ексфутболіст збірної України Євген Хачеріді відіграв 63 хвилини на полі, а потім був замінений, Мілевський відіграв перші 45 хвилин, а Олександр Нойок у складі “Динамо-Брест” виступав у другій половині.