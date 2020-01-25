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Гол Милевского помог чемпионам Белоруссии свести вничью спарринг с "Мариуполем"

Киев • УНН

 • 11150 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Вторым соперником ФК "Мариуполь" на сборе в Анталии стало Брестское "Динамо", передает корреспондент УНН.

Гол Милевского помог чемпионам Белоруссии свести вничью спарринг с "Мариуполем"

В середине тайма счет в матче открыл Кулаков, который замкнул навес на дальней штанге партнера. Однако ближе к концу тайма украинский легионер “Динамо” Артем Милевский в касание замкнул передачу Гордичйчука — 1:1.

На старте второй половины команды обменялись забитыми голами: у “Динамо” отметился Кривець, а за приазовцев Библик — 2:2.

Примечательно, что Милевский выводил действующих чемпионов России в качестве капитана.

Отметим, что экс-футболист сборной Украины Евгений Хачериди сыграл 63 минуты на поле, а затем был заменен, Милевский сыграл первые 45 минут, а Александр Нойок в составе “Динамо-Брест” выступал во второй половине.

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