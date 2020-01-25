Гол Милевского помог чемпионам Белоруссии свести вничью спарринг с "Мариуполем"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Вторым соперником ФК "Мариуполь" на сборе в Анталии стало Брестское "Динамо", передает корреспондент УНН.
В середине тайма счет в матче открыл Кулаков, который замкнул навес на дальней штанге партнера. Однако ближе к концу тайма украинский легионер “Динамо” Артем Милевский в касание замкнул передачу Гордичйчука — 1:1.
На старте второй половины команды обменялись забитыми голами: у “Динамо” отметился Кривець, а за приазовцев Библик — 2:2.
Примечательно, что Милевский выводил действующих чемпионов России в качестве капитана.
Отметим, что экс-футболист сборной Украины Евгений Хачериди сыграл 63 минуты на поле, а затем был заменен, Милевский сыграл первые 45 минут, а Александр Нойок в составе “Динамо-Брест” выступал во второй половине.