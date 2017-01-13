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Гол Г.Мхітаряна визнано найкращим в АПЛ у грудні

Гол Г.Мхітаряна визнано найкращим в АПЛ у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Гол півзахисника "Манчестер Юнайтед" Генріха Мхітаряна в ворота "Сандерленда" визнано найкращим голом грудня місяця в англійській Прем’єр-лізі, передає УНН з посиланням на Premier League.

"Удар скорпіона" Г.Мхітаряна визнано найкращим голом в АПЛ.

Нагадаємо, Г.Мхітарян "ударом скорпіона" відзначився у ворота "Сандерленда" після паса Златана Ібрагімовіча, встановивши остаточний рахунок у матчі (3:1).

Також додамо, що вболівальники "червоних дияволів", визнали "удар скорпіона" найкращим голов "МЮ" у грудні.

Як повідомляв УНН, головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко на церемонії нагородження преміями ФІФА найкращих у 2016-му році разом із екс-тренером “Манчестер Юнайтед” Алексом Фергюссоном говорив про внесок Валерія Лобановського у розвиток футболу.

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