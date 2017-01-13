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Гол Г.Мхитаряна признан лучшим в АПЛ в декабре

Гол Г.Мхитаряна признан лучшим в АПЛ в декабре

Киев • УНН

 • 9458 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Гол полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна в ворота "Сандерленда" признан лучшим голом декабря месяца в английской Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на Premier League.

"Удар скорпиона" Г.Мхитаряна признан лучшим голом в АПЛ.

Напомним, Г.Мхитарян "ударом скорпиона" отличился в ворота "Сандерленда" после паса Златана Ибрагимовича, установив окончательный счет в матче (3:1) .

Также добавим, что болельщики "красных дьяволов", признали "удар скорпиона" лучшим голов "МЮ" в декабре.

Как сообщал УНН, главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко на церемонии награждения премиями ФИФА лучших в 2016-м году вместе с экс-тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюссоном говорил о вкладе Валерия Лобановского в развитие футбола.

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