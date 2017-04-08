Гол А.Грізманна врятував "Атлетіко" від поразки у грі з "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. “Реал” в мадридському дербі зіграв внічию з “Атлетіко” (1:1) в рамках 31-го туру іспанської Прімери, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Найкращий шанс відкрити рахунок у протистоянні був у Кріштіану Роналду на 31 хвилині матч. Після удару португальця м’яч з лінії воріт виніс один із захисників “матрацників”.
У дебюті другої 45-хвилинки Ян Облак здійснив ефектний сейв, парирувавши удар з кількох метрів Каріма Бензема. Проте в одній із наступних атак верхова подача зі штрафного у виконанні Тоні Крооса завершилася точним ударом під стійку Пепе.
Врятуватися футболістам у полосатій формі вдалося в останній десятихвилинці — Антуан Грізманн вибіг із-за спин оборонців" королівського клубу" та пробив Кейлора Наваса — 1:1.
Примітно, що португалець Пепе зіштовхнувся зі своїм партнером Тоні Кроосом у другому таймі під час оборони воріт і попросив про медичну допомогу. Як стало відомо після матчу захисник пройшов медичне обстеження, на якому було виявлено, що у нього зламані два ребра.
Відзначимо, що “королівський клуб” зберіг лідерство в турнірній таблиці. Його відрив від “Барселони” становить два очки. “Атлетіко” посідає третю сходинку.
Склади команд:
“Реал”: Кейлор Навас, Даніель Карвахаль, Пепе (Хосе Ігнасіо Начо 67), Серхіо Рамос, Кріштіану Роналду, Тоні Кроос (Іско 76), Карім Бензема, Гарет Бейл (Лукас Васкес 81), Марсело, Карлос Каземіро, Лука Модріч
“Атлетіко”: Ян Облак, Дієго Годін, Філіпе Луїс, Коке, Антуан Грізманн, Сауль Ньїгес (Анхель Корреа 62), Фернандо Торрес (Томас Тейе 78), Яннік Феррейра-Карраско (Хосе Марія Хіменес 88), Габі, Стефан Савіч, Хуанфран.