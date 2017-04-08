Гол А.Гризманна спас "Атлетико" от поражения в игре с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. “Реал” в мадридском дерби сыграл вничью с “Атлетико” (1: 1) в рамках 31-го тура испанской Примеры, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Лучший шанс открыть счет в противостоянии был у Криштиану Роналду на 31 минуте матч. После удара португальца мяч с линии ворот вынес один из защитников “матрасников”.
В дебюте второй 45-минутки Облак совершил эффектный сейв, парируя удар с нескольких метров Карима Бензема. Однако в одной из следующих атак верховая подача со штрафного в исполнении Тони Крооса завершилась точным ударом под стойку Пепе.
Спастись футболистам в полосатой форме удалось в последней десятиминутке — Гризманн выбежал из-за спин защитников “королевского клуба” и пробил Навас — 1: 1.
Примечательно, что португалец Пепе столкнулся со своим партнером Тони Кроос во втором тайме при обороне ворот и попросил о медицинской помощи. Как стало известно после матча защитник прошел медицинское обследование, на котором было выявлено, что у него сломаны два ребра.
Отметим, что “королевский клуб” сохранил лидерство в турнирной таблице. Его отрыв от “Барселоны” составляет два очка. “Атлетико” занимает третье место.
Составы команд:
“Реал”: Навас, Даниэль Карвахаль, Пепе (Хосе Игнасио Начо 67), Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Тони Кроос (Иско 76), Карим Бензема, Гарет Бейл (Васкес 81), Марсело, Карлос Каземиро, Лука Модрич
“Атлетико”: Облак, Годин, Филипе Луис, Коке, Гризманн, Сауль Ньигес (Корреа 62), Фернандо Торрес (Томас Тейе 78), Янник Феррейра-Карраско (Хосе Мария Хименес 88), Габи, Савич, Хуанфран.