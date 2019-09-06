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Гнідий кінь застряг у триметровій "пастці" в Ужгороді

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня рятувальники допомогли одразу кільком тваринам, які потрапили у пастки у різних містах України, зокрема витягли з шахти комунікаційних мереж гнідого коня, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"В Ужгороді, із триметрової шахти комунікаційних мереж, за допомогою пожежних рукавів та рятувальної мотузки наші рятувальники витягнули… гнідого коника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в Дніпрі рятувальники за допомогою триколінної драбини дістали собаку з глибокої ями.

У Кропивницькому рятувальникам довелося рятувати одразу двох псів: один опинився в шахті ліфта, а другий упав до каналізаційного люку.

Нагадаємо, у Канаді врятували полярного кита, який заплутався в сітці.

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