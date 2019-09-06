Гнедой конь застрял в трехметровой "ловушке" в Ужгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В течение сегодняшнего дня спасатели помогли сразу нескольким животным, попавшим в ловушку в разных городах Украины, в частности вытащили из шахты коммуникационных сетей гнедого коня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В Ужгороде, с трехметровой шахты коммуникационных сетей, с помощью пожарных рукавов и спасательной веревки наши спасатели вытащили... гнедого коня", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в Днепре спасатели с помощью трехколенной лестницы достали собаку из глубокой ямы.
В Кропивницком спасателям пришлось спасать сразу двух собак: одна оказалась в шахте лифта, а вторая упала в канализационный люк.
Напомним, в Канаде спасли полярного кита, запутавшегося в сетке.