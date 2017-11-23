Главу Палестинської автономії оберуть до кінця 2018 року

Точну дату голосування оголосить нинішній глава Палестини Махмуд Аббас. У переговорах брали участь лідери основних фракцій і політичних організацій палестинців, в тому числі Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) і радикального руху ХАМАС.

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На початку жовтня на зустрічі в Каїрі ХАМАС і ФАТХ підписали договір про примирення. Документ був покликаний покласти край 10-річному конфлікту і відкрити шлях до формування палестинського уряду національної єдності.

Нагадаємо, палестинці заморозили всі офіційні контакти з Вашингтоном, після того як адміністрація Дональда Трампа пригрозила закриттям представництва Організації визволення Палестини (ООП) в американській столиці.