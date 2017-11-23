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Главу Палестинської автономії оберуть до кінця 2018 року

Главу Палестинської автономії оберуть до кінця 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вибори парламенту і глави Палестинської національної автономії відбудуться до кінця 2018 року. Відповідну заяву представників палестинських рухів було оприлюднено за підсумками міжпалестинського політичного діалогу в Каїрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Точну дату голосування оголосить нинішній глава Палестини Махмуд Аббас. У переговорах брали участь лідери основних фракцій і політичних організацій палестинців, в тому числі Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) і радикального руху ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палестина отримає повний контроль над Газою до 1 грудня

На початку жовтня на зустрічі в Каїрі ХАМАС і ФАТХ підписали договір про примирення. Документ був покликаний покласти край 10-річному конфлікту і відкрити шлях до формування палестинського уряду національної єдності.

Нагадаємо, палестинці заморозили всі офіційні контакти з Вашингтоном, після того як адміністрація Дональда Трампа пригрозила закриттям представництва Організації визволення Палестини (ООП) в американській столиці.

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