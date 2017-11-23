Главу Палестинской автономии выберут до конца 2018

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 45076 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 27708 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 40471 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 52422 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108768 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112956 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137011 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107226 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108674 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113297 просмотра

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Актуальное
Главу Палестинской автономии выберут до конца 2018

Главу Палестинской автономии выберут до конца 2018

Киев  •  УНН

 • 10861 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Выборы парламента и главы Палестинской национальной автономии состоятся до конца 2018 года. Соответствующее заявление представителей палестинских движений было обнародовано по итогам межпалестинского политического диалога в Каире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Точную дату голосования объявит нынешний глава Палестины Махмуд Аббас. В переговорах участвовали лидеры основных фракций и политических организаций палестинцев, в том числе Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и радикального движения ХАМАС.

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В начале октября на встрече в Каире ХАМАС и ФАТХ подписали договор о примирении. Документ был призван положить конец 10-летнему конфликту и открыть путь к формированию палестинского правительства национального единства.

Напомним, палестинцы заморозили все официальные контакты с Вашингтоном, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрытием представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице.

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