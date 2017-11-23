Главу Палестинской автономии выберут до конца 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Выборы парламента и главы Палестинской национальной автономии состоятся до конца 2018 года. Соответствующее заявление представителей палестинских движений было обнародовано по итогам межпалестинского политического диалога в Каире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Точную дату голосования объявит нынешний глава Палестины Махмуд Аббас. В переговорах участвовали лидеры основных фракций и политических организаций палестинцев, в том числе Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и радикального движения ХАМАС.
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В начале октября на встрече в Каире ХАМАС и ФАТХ подписали договор о примирении. Документ был призван положить конец 10-летнему конфликту и открыть путь к формированию палестинского правительства национального единства.
Напомним, палестинцы заморозили все официальные контакты с Вашингтоном, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрытием представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице.