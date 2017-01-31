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Глави оборонних відомств України та Литви підписали спільну заяву

Глави оборонних відомств України та Литви підписали спільну заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак та міністр охорони краю Литовської Республіки Раймундас Кароблі підписали спільну заяву про продовження співпраці. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.

Глави делегацій засвідчили їх готовність до подальшої взаємодії за низкою напрямів, зокрема щодо підготовки військовослужбовців Збройних Сил України литовськими військовими інструкторами відповідно до стандартів НАТО, співробітництва у сфері навчання, мовної та фахової підготовки.

Окрім цього, підписанням спільної заяви литовська сторона висловлює підтримку діяльності з реформування оборонного сектору, та продовження надання Україні матеріально-технічної та консультативно-дорадчої допомоги, сприяння у реабілітації та лікуванні поранених учасників АТО.

Глави оборонних відомств України та Литви досягли домовленості щодо продовження діалогу стосовно оборонного співробітництва у двосторонньому форматі впродовж 2017 року.

Українські Національні Новини

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