Глави оборонних відомств України та Литви підписали спільну заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак та міністр охорони краю Литовської Республіки Раймундас Кароблі підписали спільну заяву про продовження співпраці. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
Глави делегацій засвідчили їх готовність до подальшої взаємодії за низкою напрямів, зокрема щодо підготовки військовослужбовців Збройних Сил України литовськими військовими інструкторами відповідно до стандартів НАТО, співробітництва у сфері навчання, мовної та фахової підготовки.
Окрім цього, підписанням спільної заяви литовська сторона висловлює підтримку діяльності з реформування оборонного сектору, та продовження надання Україні матеріально-технічної та консультативно-дорадчої допомоги, сприяння у реабілітації та лікуванні поранених учасників АТО.
Глави оборонних відомств України та Литви досягли домовленості щодо продовження діалогу стосовно оборонного співробітництва у двосторонньому форматі впродовж 2017 року.