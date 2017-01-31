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Главы оборонных ведомств Украины и Литвы подписали совместное заявление

Главы оборонных ведомств Украины и Литвы подписали совместное заявление

Киев • УНН

 • 7127 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак и министр охраны края Литовской Республики Раймундас Каробли подписали совместное заявление о продолжении сотрудничества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

Главы делегаций подтвердили их готовность к дальнейшему взаимодействию по ряду направлений, в частности по подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Украины литовскими военными инструкторами в соответствии со стандартами НАТО, сотрудничеству в сфере обучения, языковой и профессиональной подготовки.

Кроме этого, подписанием совместного заявления литовская сторона выражает поддержку деятельности по реформированию оборонного сектора и продолжение предоставления Украине материально-технической и консультативно-совещательной помощи, содействие в реабилитации и лечении раненых участников АТО.

Главы оборонных ведомств Украины и Литвы достигли договоренности о продолжении диалога по оборонному сотрудничеству в двустороннем формате в течение 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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