Глави МЗС України та Польщі відкрили форум партнерства у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністри закордонних справ України та Польщі Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський взяли участь у відкритті українсько-польського форуму партнерства у Варшаві. Про це на своєму мікроблозі у Тwitter повідомив П.Клімкін, передає УНН.
“У Варшаві. З колегою і другом Ващиковським відкриваємо UA-PL Форум. Нашому стратегічному партнерству немає альтернативи”, — написав голова МЗС України.
У Варшаві. З колегою і другом Ващиковським відкриваємо UA-PL Форум. Нашому стратег. партнерству немає альтернативи https://t.co/TG2XqgAo7v— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2017 г.
Нагадаємо, 15 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з робочим візитом у Республіці Польща.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна та Польща буде спільно протистояти провокаціям Росії з руйнуванням місць пам’яті.