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Глави МЗС України та Польщі відкрили форум партнерства у Варшаві

Глави МЗС України та Польщі відкрили форум партнерства у Варшаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністри закордонних справ України та Польщі Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський взяли участь у відкритті українсько-польського форуму партнерства у Варшаві. Про це на своєму мікроблозі у Тwitter повідомив П.Клімкін, передає УНН.

“У Варшаві. З колегою і другом Ващиковським відкриваємо UA-PL Форум. Нашому стратегічному партнерству немає альтернативи”, — написав голова МЗС України.

У Варшаві. З колегою і другом Ващиковським відкриваємо UA-PL Форум. Нашому стратег. партнерству немає альтернативи https://t.co/TG2XqgAo7v

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2017 г.

 

Нагадаємо, 15 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з робочим візитом у Республіці Польща.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна та Польща буде спільно протистояти провокаціям Росії з руйнуванням місць пам’яті.

Українські Національні Новини

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