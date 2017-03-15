Главы МИД Украины и Польши открыли форум партнерства в Варшаве

"В Варшаве. С коллегой и другом Ващиковским открываем UA-PL Форум. Нашему стратегическому партнерству нет альтернативы", - написал глава МИД Украины.

В Варшаве. С коллегой и другом Ващиковским открываем UA-PL Форум. Нашему стратег. партнерству нет альтернативы https://t.co/TG2XqgAo7v

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Республике Польша.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Польша будут совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти.