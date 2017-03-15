Главы МИД Украины и Польши открыли форум партнерства в Варшаве

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43337 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105412 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120827 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179932 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125520 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107572 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Главы МИД Украины и Польши открыли форум партнерства в Варшаве

Главы МИД Украины и Польши открыли форум партнерства в Варшаве

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский приняли участие в открытии украинско-польского форума партнерства в Варшаве. Об этом на своем микроблоге в Тwitter сообщил П.Климкин, передает УНН.

"В Варшаве. С коллегой и другом Ващиковским открываем UA-PL Форум. Нашему стратегическому партнерству нет альтернативы", - написал глава МИД Украины.

В Варшаве. С коллегой и другом Ващиковским открываем UA-PL Форум. Нашему стратег. партнерству нет альтернативы https://t.co/TG2XqgAo7v

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2017 г.

 

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Республике Польша.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Польша будут совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти.

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