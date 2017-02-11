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Глави МЗС України і Білорусі найближчим часом проведуть телефонну розмову щодо затримання С.Жадана

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У зв’язку із затриманням білоруськими компетентними органами українського письменника Сергія Жадана в Мінську до МЗС України було викликано Посла Білорусі в Україні пана Ігоря Сокола. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.

Глави МЗС України і Білорусі найближчим часом проведуть телефонну розмову щодо затримання С.Жадана

"Керівнику білоруської дипмісії висловлено глибоке занепокоєння ситуацією із затриманням та забороною в'їзду Сергія Жадана, звернено увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України", - повідомили у прес-службі МЗС.

Також, за даними прес-служби відомства, представник МЗС України зауважив, що роз’яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, не задовольняють українську сторону.

"Найближчим часом буде проведено телефонну розмову керівників зовнішньополітичних відомств України та Білорусі", - повідомили у прес-службі відомства.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.

Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.

Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.

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