Глави МЗС України і Білорусі найближчим часом проведуть телефонну розмову щодо затримання С.Жадана
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У зв’язку із затриманням білоруськими компетентними органами українського письменника Сергія Жадана в Мінську до МЗС України було викликано Посла Білорусі в Україні пана Ігоря Сокола. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
"Керівнику білоруської дипмісії висловлено глибоке занепокоєння ситуацією із затриманням та забороною в'їзду Сергія Жадана, звернено увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України", - повідомили у прес-службі МЗС.
Також, за даними прес-служби відомства, представник МЗС України зауважив, що роз’яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, не задовольняють українську сторону.
"Найближчим часом буде проведено телефонну розмову керівників зовнішньополітичних відомств України та Білорусі", - повідомили у прес-службі відомства.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.
Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.
Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.
Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.