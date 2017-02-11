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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главы МИД Украины и Беларуси в ближайшее время проведут телефонный разговор относительно задержания С.Жадана

Киев • УНН

 • 10508 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В связи с задержанием белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана в Минске в МИД Украины был вызван Посол Беларуси в Украине господин Игорь Сокол. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Главы МИД Украины и Беларуси в ближайшее время проведут телефонный разговор относительно задержания С.Жадана

"Руководителю белорусской дипмиссии высказано глубокое беспокойство ситуацией с задержанием и запретом на въезд Сергею Жадану, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины", - сообщили в пресс-службе МИД.

Также, по данным пресс-службы ведомства, представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные по состоянию на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.

"В ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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