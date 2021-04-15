Глава Європейської Ради зателефонував Зеленському та Генсеку НАТО: говорили про російські війська
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Глава Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом. Сторони обговорили нарощування російської військової могутності поблизу кордонів України, повідомляє Мішель в своєму Twitter, передає УНН.
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"Під час моїх сьогоднішніх дзвінків президенту Зеленському та Генеральному секретарю НАТО Йєнсу Столтенбергу ми з глибоким занепокоєнням обговорювали нарощування російської військової могутності поблизу кордонів України", - повідомив Мішель.
Деталі
За словами глави Євроради, в ЄС тверді і єдині в своїй беззастережній підтримці суверенітета і територіальної цілісності України.
Що було раніше
Відзначимо, що раніше на цьому тижні в штаб-квартирі Альянсу відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, скликане на прохання української сторони.
Повідомляється, що союзники одностайно підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони підкреслили, що НАТО не визнає спробу анексії Криму, засудили триваючу дестабілізацію Росією безпекової ситуації на сході України.