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Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому и Генсеку НАТО: говорили о российских войсках

Киев  •  УНН

 • 14746 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава Европейского Совета Шарль Мишель сегодня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины, сообщает Мишель в своем Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Во время моих сегодняшних звонков президенту Зеленскому и Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу мы с глубоким беспокойством обсуждали наращивание российской военной мощи вблизи границ Украины", - сообщил Мишель.

Детали

По словам главы Евросовета, в ЕС тверды и едины в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что было раньше

Отметим, что ранее на этой неделе в штаб-квартире Альянса состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, созванное по просьбе украинской стороны.

Сообщается, что союзники единодушно подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что НАТО не признает попытку аннексии Крыма, осудили продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины.

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