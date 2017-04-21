Глава Європарламенту заявив про можливість скасування Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що процесу виходу Великої Британії з ЄС можна дати задній хід, якщо на майбутніх дострокових парламентських виборах британці оберуть новий уряд, передає УНН з посиланням на Guardian.
“Якщо Велика Британія після виборів захоче відкликати, процедура буде дуже простий”, — заявив він в інтерв’ю газеті Guardian.
“Якщо Велика Британія захотіла б залишитися, це було б на користь усім. Я був би дуже радий”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Європейський союз продовжить переговори з Лондоном щодо “брекзиту”, попри проведення дострокових виборів у Британії.