Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

“Если Великобритания после выборов захочет отозвать, процедура будет очень простой”, — заявил он в интервью газете Guardian.

“Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Европейский союз продолжит переговоры с Лондоном по “брекзиту”, несмотря на проведение досрочных выборов в Британии.