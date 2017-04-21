Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы изберут новое правительство, передает УНН со ссылкой на Guardian.
“Если Великобритания после выборов захочет отозвать, процедура будет очень простой”, — заявил он в интервью газете Guardian.
“Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад”, — добавил он.
Как сообщал УНН, Европейский союз продолжит переговоры с Лондоном по “брекзиту”, несмотря на проведение досрочных выборов в Британии.