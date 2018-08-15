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Голова Єврокомісії привітав звільнення в Туреччині двох грецьких військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Голова Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер привітав у вівторок новину про визволення з турецької в’язниці двох грецьких військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter політика.

Голова Єврокомісії привітав звільнення в Туреччині двох грецьких військових

“Радий почути новину про швидке звільнення двох грецьких військових, затриманих в Туреччині, — написав він у своєму Twitter. — Як я заявив у Варні (на саміті ЄС — Туреччина, який відбувся 26 березня), Туреччині з боку своїх європейських сусідів боятися нема чого” .

Юнкер зазначив, що ЄС буде продовжувати брати участь в стратегічному партнерстві з Анкарою. “Ми хочемо бачити демократичну, стабільну і процвітаючу Туреччину”, — додав глава ЄК.

Як повідомляв УНН, міністр національної оборони Греції Панос Камменос висловив голові турецького оборонного відомства Хулусі Акару задоволення в зв’язку зі звільненням з турецької в’язниці двох грецьких прикордонників і запросив його здійснити візит до Афін.

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