Глава Еврокомиссии приветствовал освобождение в Турции двух греческих военных

“Рад услышать новость о скором освобождении двух греческих военных, задержанных в Турции, — написал он в своем Twitter. — Как я заявил в Варне (на саммите ЕС — Турция, который состоялся 26 марта), Турции со стороны своих европейских соседей бояться нечего”.

Юнкер отметил, что ЕС будет продолжать участвовать в стратегическом партнерстве с Анкарой. “Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию”, — добавил глава ЕК.

Как сообщал УНН, министр национальной обороны Греции Камменос выразил главе турецкого оборонного ведомства Хулуси Акару удовольствие в связи с увольнением из турецкой тюрьмы двух греческих пограничников и пригласил его совершить визит в Афины.