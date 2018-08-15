Глава Еврокомиссии приветствовал освобождение в Турции двух греческих военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер приветствовал во вторник новость об освобождении из турецкой тюрьмы двух греческих военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.
“Рад услышать новость о скором освобождении двух греческих военных, задержанных в Турции, — написал он в своем Twitter. — Как я заявил в Варне (на саммите ЕС — Турция, который состоялся 26 марта), Турции со стороны своих европейских соседей бояться нечего”.
Юнкер отметил, что ЕС будет продолжать участвовать в стратегическом партнерстве с Анкарой. “Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию”, — добавил глава ЕК.
Как сообщал УНН, министр национальной обороны Греции Камменос выразил главе турецкого оборонного ведомства Хулуси Акару удовольствие в связи с увольнением из турецкой тюрьмы двух греческих пограничников и пригласил его совершить визит в Афины.