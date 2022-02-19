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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Глава ЄС: Росія може бути відрізана від фінансових ринків і високотехнологічних товарів

Глава ЄС: Росія може бути відрізана від фінансових ринків і високотехнологічних товарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Доступ Москви до фінансових ринків і високотехнологічних товарів буде обмежено західними санкціями, які готуються у разі нападу Росії на Україну, заявила у суботу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Коментар Урсули фон дер Ляєн, голови Виконавчої комісії ЄС, прозвучав у зв’язку з посиленням напруженості намірів Росії щодо України. Президент США Джо Байден заявив у п’ятницю, що він переконаний, що президент Росії Володимир Путін вирішив вторгнутися в сусідню країну.

Цитата

“Небезпечне мислення Кремля, яке походить прямо з темного минулого, може коштувати Росії процвітаючого майбутнього”, — сказала фон дер Ляйєн під час щорічної Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами фон дер Ляєн, виконавчий орган ЄС розробив “надійний і всеосяжний пакет” можливих фінансових санкцій проти Росії разом із США, Великобританією та Канадою.

“У разі удару Росії, ми обмежимо доступ до фінансових ринків для російської економіки та (запровадимо) експортний контроль, який припинить можливість Росії модернізувати та диверсифікувати свою економіку”, — додала вона. “У нас є багато високотехнологічних товарів, де ми маємо глобальне домінування, які є абсолютно необхідними для Росії і не можуть бути легко замінені”.

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