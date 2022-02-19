Глава ЕС: Россия может быть отрезана от финансовых рынков и высокотехнологичных товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Доступ Москвы к финансовым рынкам и высокотехнологичных товаров будет ограничено западными санкциями, которые готовятся в случае нападения России на Украину, заявила в субботу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Комментарий Урсулы фон дер Ляйен, председателя исполнительной комиссии ЕС, прозвучал в связи с усилением напряженности намерений России в отношении Украины. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он убежден, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться в соседнюю страну.
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“Опасное мышление Кремля, которое исходит прямо из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего”, — сказала фон дер Ляйен во время ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам фон дер Ляйен, исполнительный орган ЕС разработал “надежный и всеобъемлющий пакет” возможных финансовых санкций против России вместе с США, Великобританией и Канадой.
“В случае удара России, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для российской экономики и (введем) экспортный контроль, который пресечет возможность России модернизировать и диверсифицировать свою экономику”, — добавила она. ”У нас есть много высокотехнологичных товаров, где у нас есть глобальное доминирование, которые абсолютно необходимы для России и не могут быть легко заменены".
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