Глава ВООЗ: пандемія COVID-19 ще далека від завершення

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"Коли ми востаннє зустрічалися в січні, почалася нова хвиля інфекцій і смертей, викликана варіантом "Омікрон". Приємно бачити тенденцію до зниження зареєстрованих смертей, які минулого тижня були найнижчими більш ніж за два роки. Але пандемія ще далека від завершення", - заявив Гебрейесус.

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За його словами, рівень передачі вірусу залишається дуже високим, охоплення вакцинацією залишається дуже низьким у надто багатьох країнах, а пом'якшення багатьох обмежувальних заходів дозволяє продовжувати передачу з ризиком появи нових варіантів.

Глава ВООЗ зазначив, що серйозну заклопотаність, як і раніше, викликає той факт, що велика кількість працівників охорони здоров'я та інших осіб, які піддаються високому ризику, все ще не вакциновані.

Минулого тижня ВООЗ опублікувала оновлений план стратегічної готовності та реагування на COVID-19, нагадав Гебрейесус.

У плані викладені ключові стратегічні коригування, які, якщо вони будуть швидко і послідовно реалізовані на національному, регіональному та глобальному рівнях, дозволять світу "покласти край глобальній надзвичайній ситуації, пов'язаній з COVID-19", додав він.

"Хоча пандемія ще далека від завершення, план також закладає основу для більш ефективного реагування на майбутні загрози. Це наш третій стратегічний план на випадок COVID-19, і він може і повинен стати останнім", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, Кабінет міністрів України скасував встановлення карантинних зон залежно від епідемічної ситуації в областях, а також відсторонення від роботи нещеплених співробітників на період воєнного стану.