Глава УЗ уклав парі з ТСК на ящик вина: обіцяє вивести залізницю у прибуток

Деталі

Так, під час засідання члени комісії висловили сумнів, що підприємство вийде у прибуток до кінця поточного року. На що Камишін запропонував укласти парі.

“У мене пропозиція — поставити ящик вина, на спір, що до кінця року „Укрзалізниця“ вийде у прибуток. Для комітету і для ТСК. Мені немає чого додати”, — заявив Камишін.

В контексті

У минулому році “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.