Глава УЗ заключил пари с ВСК на ящик вина обещает вывести железную дорогу в прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Председатель правления “Укрзализныци” Александр Камишин заключил пари с членами профильной ВСК Верховной Рады о том, что национальная компания выйдет в прибыль в конце года. Об этом он заявил в ходе заседания ВСК, передает УНН.
Детали
Так, во время заседания члены комиссии выразили сомнение, что предприятие выйдет в прибыль к концу текущего года. На что Камишин предложил заключить пари.
“У меня предложение — поставить ящик вина, на спор, что до конца года „Укрзализныця“ выйдет в прибыль. Для комитета и для ВСК. Мне нечего добавить”, — заявил Камишин.
В контексте
В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн — потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.
9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в “УЗ”, где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.
За период работы ВСК уволено предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.