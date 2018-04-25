Глава уряду Вірменії пояснив зрив переговорів з Пашиняном
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Карен Карапетян заявив, що зустріч з лідером опозиції Ніколом Пашиняном скасовується, так як останній в односторонньому порядку висунув нові вимоги. Заяву Карапетяна опубліковано на сайті глави уряду Вірменії, передає УНН.
За словами Карапетяна, Пашинян склав список людей, які можуть відвідати зустріч, а також повідомив, що буде вести переговори тільки за встановленим ним порядком.
“Це називається не переговорами або діалогом, а озвучуванням виключно власної точки зору, аж до рішення, хто буде брати участь в переговорах з іншого боку. Маючи досвід участі в переговорах, я ніколи не чув про їх проведення в такому форматі”, — заявив в.о. прем’єра Вірменії.
У зв’язку з цим Карапетян запропонував президенту організувати переговори, для участі в яких запросити широкі парламентські і позапарламентські сили. На них могла б обговорюватися внутрішня політична ситуація і її можливе вирішення аж до проведення ще одним парламентських виборів, додав прем’єр.
Як повідомляв УНН, лідер опозиції Пашинян заявив, що правляча партія Вірменії більше не буде у влади так чи інакше.