Глава правительства Армении объяснил срыв переговоров с Пашиняном
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил, что встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном отменяется, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования. Заявление Карапетяна опубликовано на сайте главы правительства Армении, передает УНН.
По словам Карапетяна, Пашинян составил список людей, которые могут посетить встречу, а также сообщил, что будет вести переговоры только по установленному им порядку.
“Это называется не переговорами или диалогом, а озвучиванием исключительно собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет участвовать в переговорах с другой стороны. Имея опыт участия в переговорах, я никогда не слышал об их проведении в таком формате”, — заявил и.о. премьера Армении.
В связи с этим Карапетян предложил президенту организовать переговоры, для участия в которых пригласить широкие парламентские и внепарламентские силы. На них могла бы обсуждаться внутренняя политическая ситуация и ее возможное решение до проведения еще одних парламентских выборов, добавил премьер.
Как сообщал УНН, лидер оппозиции Пашинян заявил, что правящая партия Армении больше не будет у власти так или иначе.