Глава правительства Армении объяснил срыв переговоров с Пашиняном

По словам Карапетяна, Пашинян составил список людей, которые могут посетить встречу, а также сообщил, что будет вести переговоры только по установленному им порядку.

“Это называется не переговорами или диалогом, а озвучиванием исключительно собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет участвовать в переговорах с другой стороны. Имея опыт участия в переговорах, я никогда не слышал об их проведении в таком формате”, — заявил и.о. премьера Армении.

В связи с этим Карапетян предложил президенту организовать переговоры, для участия в которых пригласить широкие парламентские и внепарламентские силы. На них могла бы обсуждаться внутренняя политическая ситуация и ее возможное решение до проведения еще одних парламентских выборов, добавил премьер.

Как сообщал УНН, лидер оппозиции Пашинян заявил, что правящая партия Армении больше не будет у власти так или иначе.