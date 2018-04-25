Глава правительства Армении объяснил срыв переговоров с Пашиняном

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 15506 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 35869 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 52020 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 78833 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 122588 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 93410 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 129279 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185702 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 279589 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203350 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 124254 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 116475 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 97734 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 124744 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 71331 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 72718 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 126143 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 387963 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 349160 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 433876 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 1564 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 3376 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 17637 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 28724 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 34841 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Глава правительства Армении объяснил срыв переговоров с Пашиняном

Киев • УНН

 • 9908 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил, что встреча с лидером оппозиции Николом Пашиняном отменяется, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования. Заявление Карапетяна опубликовано на сайте главы правительства Армении, передает УНН.

Глава правительства Армении объяснил срыв переговоров с Пашиняном

По словам Карапетяна, Пашинян составил список людей, которые могут посетить встречу, а также сообщил, что будет вести переговоры только по установленному им порядку.

“Это называется не переговорами или диалогом, а озвучиванием исключительно собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет участвовать в переговорах с другой стороны. Имея опыт участия в переговорах, я никогда не слышал об их проведении в таком формате”, — заявил и.о. премьера Армении.

В связи с этим Карапетян предложил президенту организовать переговоры, для участия в которых пригласить широкие парламентские и внепарламентские силы. На них могла бы обсуждаться внутренняя политическая ситуация и ее возможное решение до проведения еще одних парламентских выборов, добавил премьер.

Как сообщал УНН, лидер оппозиции Пашинян заявил, что правящая партия Армении больше не будет у власти так или иначе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63