Глава уряду Каталонії оголосив голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Глава уряду Каталонії Кім Торра оголосив про початок 48-годинного “голодного страйку” на підтримку каталонських політиків, які перебувають у попередньому ув’язненні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Vanguardia.
Торра особисто симпатизує ув’язненим і намагається продемонструвати “солідарність, повагу і захоплення мужністю товаришів у в’язниці, які оголосили голодування”.
Голодування Торра має намір завершити о 9 ранку вівторка, 11 грудня, після чого відправиться до Барселони, де візьме участь у засіданні уряду.
У виданні зазначають, що тиждень тому голодування розпочали четверо колишніх членів уряду Каталонії. Таким чином вони вирішили висловити протест проти судових рішень щодо прихильників незалежності автономії.
Як інформував УНН, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію