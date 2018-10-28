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Екс-глава Каталонії Пучдемон заснував нову партію

Екс-глава Каталонії Пучдемон заснував нову партію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію, з посиланням на DW повідомляє УНН.

Партія під назвою "Виклик" (Crida) провела перші збори у суботу, 27 жовтня, у каталонському місті Манреса. Пучдемон, який виступав з Брюсселя через відеозв'язок, закликав всіх прихильників незалежності Каталонії до єдності та продовження боротьби за відокремлення регіону від Іспанії.

Нова партія має об'єднати усіх прихильників незалежності регіону, але поки не зрозуміло, чи вдасться це. Кілька лідерів руху за незалежність перебувають під вартою або, як сам Пучдемон, у вигнанні. Деякі його колишні союзники зараз висловлюють помірковані позиції та відмовляються приєднатися до нової партії.

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Зараз в Каталонії діє щонайменше три партії, що виступають за незалежність від Мадрида. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів отримала партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.

Раніше, Верховний суд Іспанії скасував європейський ордер на арешт Пучдемона.

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