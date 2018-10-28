Экс-глава Каталонии Пучдемон основал новую партию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новую партию, со ссылкой на DW сообщает УНН.
Партия под названием "Вызов" (Crida) провела первое собрание в субботу, 27 октября, в каталонском городе Манреса. Пучдемон, который выступал из Брюсселя через видеосвязь, призвал всех сторонников независимости Каталонии к единству и продолжение борьбы за отделение региона от Испании.
Новая партия должна объединить всех сторонников независимости региона, но пока не ясно, удастся ли это. Несколько лидеров движения за независимость находятся под стражей или, как сам Пучдемон, в изгнании. Некоторые его бывшие союзники сейчас выражают умеренные позиции и отказываются присоединиться к новой партии.
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Сейчас в Каталонии действует минимум три партии, выступающие за независимость от Мадрида. На последних парламентских выборах в регионе три партии, выступающие за независимость Каталонии, суммарно получили более половины из 135 депутатских кресел в новом парламенте. Однако больше всего голосов получила партия "Граждане", которая выступает за единство региона с Испанией.
Ранее Верховный суд Испании отменил европейский ордер на арест Пучдемона.