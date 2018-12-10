Глава правительства Каталонии объявил голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил о начале 48-часовой "голодной забастовки" в поддержку каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vanguardia.
Торра лично симпатизирует заключенным и пытается продемонстрировать “солидарность, уважение и восхищение мужеством товарищей в тюрьме, которые объявили голодовку”.
Голодание Торра намерен завершить в 9 утра вторника, 11 декабря, после чего отправится в Барселону, где примет участие в заседании правительства.
В издании отмечают, что неделю назад голодовку начали четверо бывших членов правительства Каталонии. Таким образом они решили выразить протест против судебных решений по сторонников независимости автономии.
Как информировал УНН, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон основал новую партию