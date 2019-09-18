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Глава Світового банку розповів про подробиці бесіди з Зеленським після зустрічі у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Світового банку Девід Мелпас в ході недавнього візиту до України закликав президента Володимира Зеленського до проведення реформ. Про це Мелпас заявив у вівторок, виступаючи у вашингтонському Інституті Петерсона, передає УНН.

“Я був у Києві з 22 по 24 серпня, щоб обговорити з президентом (України Володимиром) Зеленським та його командою пріоритети економічних реформ... Я закликав його якомога швидше перейти до здійснення реформ, особливо приділяючи увагу тим, що незабаром принесуть користь людям через лібералізацію”, — сказав він.

За словами Мелпаса, Зеленський “підтвердив декілька основних спрямованих на досягнення зростання заходів — проведення земельної реформи, лібералізація сектора природного газу, демонополізація державних підприємств і банківської сфери, повагу по відношенню до незалежності центрального банку”.

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При цьому глава СБ підкреслив особливу важливість проведення земельної реформи.

Мелпас також висловив думку, що популярність нового українського президента може сприяти швидкому економічному зростанню в Україні. “Популярність Зеленського дає йому можливість поставити Україну на шлях швидкого і стійкого (економічного) зростання”, — додав Мелпас.

Нагадаємо, наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом.

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