Глава Світового банку розповів про подробиці бесіди з Зеленським після зустрічі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Світового банку Девід Мелпас в ході недавнього візиту до України закликав президента Володимира Зеленського до проведення реформ. Про це Мелпас заявив у вівторок, виступаючи у вашингтонському Інституті Петерсона, передає УНН.
“Я був у Києві з 22 по 24 серпня, щоб обговорити з президентом (України Володимиром) Зеленським та його командою пріоритети економічних реформ... Я закликав його якомога швидше перейти до здійснення реформ, особливо приділяючи увагу тим, що незабаром принесуть користь людям через лібералізацію”, — сказав він.
За словами Мелпаса, Зеленський “підтвердив декілька основних спрямованих на досягнення зростання заходів — проведення земельної реформи, лібералізація сектора природного газу, демонополізація державних підприємств і банківської сфери, повагу по відношенню до незалежності центрального банку”.
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При цьому глава СБ підкреслив особливу важливість проведення земельної реформи.
Мелпас також висловив думку, що популярність нового українського президента може сприяти швидкому економічному зростанню в Україні. “Популярність Зеленського дає йому можливість поставити Україну на шлях швидкого і стійкого (економічного) зростання”, — додав Мелпас.
Нагадаємо, наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом.