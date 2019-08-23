Зеленський зустрівся з керівництвом Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт голови держави.
Володимир Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни. "Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її", – підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Володимир Зеленський також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.
Президент висловив сподівання на продовження фінансової підтримки та технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.
Глава держави запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.
Нагадаємо, НБУ і Світовий банк обговорили врегулювання проблемних кредитів.