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Глава СБУ В.Грицак разом зі своїми підлеглими заповнив е-декларації

Глава СБУ В.Грицак разом зі своїми підлеглими заповнив е-декларації

Київ • УНН

 • 9440 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні глава СБУ Василь Грицак повідомив, що заповнив електронну декларацію про свої доходи та майно. Про це він розповів у коментарі кореспонденту УНН.

Також стало відомо, що всі 600 співробітників СБУ задекларували свої квартири і машини. Ці дані є держтаємницею. У СБУ зазначили, що ст. 52-1 закону України "Про запобігання корупції" передбачає розробку Національним агентством з попередження корупції (НАПК) особливого порядку фінансового контролю щодо осіб, які займають посади в державних органах, які здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну та розвідувальну діяльність. Таким чином це унеможливлює розкриття їх належності до вказаних органів.

Але, на вимогу НАПК, дані будуть передані в кожному окремому випадку. Сам глава СБУ поки не дивився, чим володіють його підлеглі, але він упевнений, що такого "багатства", як у депутатів ВР, у його колег немає.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у штабі АТО глава СБУ обговорив питання про полонених із Всеукраїнською радою церков.

Українські Національні Новини

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