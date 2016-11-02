Глава СБУ В.Грицак разом зі своїми підлеглими заповнив е-декларації
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сьогодні глава СБУ Василь Грицак повідомив, що заповнив електронну декларацію про свої доходи та майно. Про це він розповів у коментарі кореспонденту УНН.
Також стало відомо, що всі 600 співробітників СБУ задекларували свої квартири і машини. Ці дані є держтаємницею. У СБУ зазначили, що ст. 52-1 закону України "Про запобігання корупції" передбачає розробку Національним агентством з попередження корупції (НАПК) особливого порядку фінансового контролю щодо осіб, які займають посади в державних органах, які здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну та розвідувальну діяльність. Таким чином це унеможливлює розкриття їх належності до вказаних органів.
Але, на вимогу НАПК, дані будуть передані в кожному окремому випадку. Сам глава СБУ поки не дивився, чим володіють його підлеглі, але він упевнений, що такого "багатства", як у депутатів ВР, у його колег немає.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у штабі АТО глава СБУ обговорив питання про полонених із Всеукраїнською радою церков.